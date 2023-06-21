В Симферополе зацвела вода в Шахматном фонтане

Фото: КИА

Жители Симферополя обратили внимание на цветение воды в не так давно отремонтированном Шахматном фонтане. Об этом пишет КИА.

В администрации крымской столицы сообщили, что департамент капитального строительства, заказавший ремонт, выясняет причины такого явления. Вопрос прорабатывается с подрядчиком, выполнявшим работы. В администрации добавили, что подсветку фонтана планируют вернуть на место.

Ранее сообщалось, что в Симферополе подсветка Шахматного фонтана частично не работает из-за брака оборудования. Сообщалось, что в ближайшее время его собираются заменить.