В Симферополе открыли мемориальную доску погибшему в зоне СВО Герою России

Фото: «Крымская газета»

В Крымском университете культуры, искусств и туризма открыли мемориальную доску Герою России Владиславу Дорохину, погибшему в ходе проведения специальной военной операции. Об этом пишет «Крымская газета».

Мемориальная доска появилась на фасаде здания вуза. Дорохин родился 8 сентября 2000 года в Липецкой области. В 2016 году его семья переехала в Симферополь. Спустя год Дорохин поступил в КУКИиТ на специальность «Туризм». В 2019 году юноша проходил срочную службу. Далее Дорохин перешел на заочное обучение и продолжил служить. Боец погиб 21 июня 2022 года в зоне СВО.

Указом президента России Владимира Путина Дорохину посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.