Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе снова запустили Шахматный фонтан, состояние которого вызвало нарекания жителей. Об этом сообщает КИА.

Как сообщалось ранее, жители Симферополя обратили внимание на цветение воды в Шахматном фонтане. В администрации крымской столицы сообщили, что департамент капитального строительства, заказавший ремонт, выясняет причины такого явления. Отмечалось, что вопрос прорабатывается с подрядчиком, выполнявшим работы.

Позднее в администрации сообщили, что сейчас фонтан полностью функционирует. Что же касается подсветки, то власти крымской столицы рассматривают вопрос ее восстановления.

Ранее сообщалось, что в Симферополе подсветка Шахматного фонтана частично не работает из-за брака оборудования. Сообщалось, что в ближайшее время его собираются заменить.