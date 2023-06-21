Знает все столицы стран Европы: школьница из Ялты стала участницей интеллектуального шоу

Марии Злобиной 10 лет. Фото: телеканал "Пятница!"

Юная жительница Ялты появилась на экране российского шоу «Самый умный» на телеканале пятница. 10-летняя школьница Мария Злобина стала участницей двенадцатого выпуска телепрограммы и поборолась за денежный приз.

Интеллектуальное шоу состоит из четырех раундов, в каждом из которых участники зарабатывают баллы, которые конвертируются в реальные деньги. Школьница из Ялты поборолась за главный приз с юными эрудитами со всей страны. На вопрос ведущей шоу Тины Канделаки о суперспособности, Мария ответила, что она знает абсолютно все столицы европейских стран.

Ведущая шоу "Умнее всех" Тина Канделаки задавала юным участникам достаточно сложные вопросы. Фото: телеканал "Пятница!

К сожалению, выйти в финал шоу «Умнее всех» юной крымчанке не удалось - она не смогла набрать достаточно баллов для прохождения в следующий этап.