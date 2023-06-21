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НовостиОбщество21 июня 2023 15:47

В Симферополе 29 узбеков и 1 белорус были задержаны за нарушение миграционного законодательства

Составлены административные протоколы
Ника АРМАШ
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе задержаны 29 граждан Республики Узбекистан, 1 гражданин Республики Беларусь и мужчина с паспортом СССР за нарушение условий миграционного учета (по статьям 18.8, 18.10, 18.11 Кодекса об административных правонарушениях).

В отношении 31 иностранного гражданина правоохранители составили протоколы за нарушение правил въезда в Россию и работу без документов.

- Правонарушителям грозит административный штраф в размере от 2-х до 4-х тысяч рублей и процедура административного выдворения, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Ранее на Крымском полуострове, как и по всей стране, началась операция «Мигрант 2023», во время которой проходят полицейские рейды.