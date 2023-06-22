Из Крыма по новому маршруту отправились около 100 грузовиков

Фото: пресс-служба администрации Херсонской области

Из Крыма по новому сухопутному маршруту отправились не меньше 100 грузовиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

– Движение колонны большегрузных транспортных средств по новому сухопутному пути Джанкой – Мелитополь – Мариуполь – Таганрог осуществляется в штатном режиме, – сообщил руководитель крымского Минтранса.

Глава ведомства сообщили, что в девять утра не меньше сотни грузовиков отправились со Столбового Джанкойского района по новой схеме движения через пропускной пункт Перекоп.

Напомним, из-за повреждения Чонгарского моста движение транспорта в сторону Херсонской области переориентировано на пункты пропуска Армянск и Перекоп. В частности, через Армянск организовано движение рейсовых автобусов, ранее следовавших через пункт пропуска Джанкой.

Напомним, в ночь на четверг, 22 июня, ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту в Крыму. В результате случившегося никто не пострадал. Для поездок в Запорожскую и Херсонскую область советуют выбирать маршрут через Армянск. По предварительной оценке, для удара использовались английские ракеты Storm Shadow.