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НовостиПроисшествия22 июня 2023 8:25

В Севастополе флот проводит тренировку 22 июня

Губернатор заверил, что в городе все спокойно
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Анастасия ЖУКОВА

Фото: Анастасия ЖУКОВА

В четверг, 22 июня, в Севастополе Черноморский флот России проводит тренировку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, это мероприятие проходит на Северном молу. Флот проводит очередную тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Ожидается, что она продлится ориентировочно до полудня.

– В городе все спокойно, – заверил губернатор.

Напомним, в Севастополе Черноморский флот проводил учения со стрельбами. Они проходили в бухте Камышовой.