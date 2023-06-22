В Севастополе флот проводит тренировку 22 июня

Фото: Анастасия ЖУКОВА

В четверг, 22 июня, в Севастополе Черноморский флот России проводит тренировку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, это мероприятие проходит на Северном молу. Флот проводит очередную тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Ожидается, что она продлится ориентировочно до полудня.

– В городе все спокойно, – заверил губернатор.

Напомним, в Севастополе Черноморский флот проводил учения со стрельбами. Они проходили в бухте Камышовой.