В ДТП с «десяткой» и Daewoo под Симферополем пострадали оба водителя

Фото: пресс-служба МВД по РК

В среду, 21 июня, в Симферопольском районе столкнулись Daewoo Nexia и ВАЗ-2110, в результате чего пострадали оба водителя. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в 19.35. Водитель Daewoo на большой скорости ехал по автодороге Симферополь – Алушта – Ялта в сторону крымской столицы. Неподалеку от села Лозовое легковушка выехала на встречную полосу. Там иномарка врезалась в «десятку».

– В результате аварии водители автотранспортных средств получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение, – сообщили в МВД.

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.