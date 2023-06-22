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НовостиПроисшествия22 июня 2023 9:05

В ДТП с «десяткой» и Daewoo под Симферополем пострадали оба водителя

Авария произошла неподалеку от села Лозовое
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК

В среду, 21 июня, в Симферопольском районе столкнулись Daewoo Nexia и ВАЗ-2110, в результате чего пострадали оба водителя. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в 19.35. Водитель Daewoo на большой скорости ехал по автодороге Симферополь – Алушта – Ялта в сторону крымской столицы. Неподалеку от села Лозовое легковушка выехала на встречную полосу. Там иномарка врезалась в «десятку».

– В результате аварии водители автотранспортных средств получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение, – сообщили в МВД.

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.