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НовостиОбщество22 июня 2023 10:09

В Симферополе запустили 4 новых автобусных маршрута

Кроме того, может быть возобновлен маршрут №63
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба Минтранса Крыма

Фото: пресс-служба Минтранса Крыма

В 2023 году в Симферополе запустили четыре новых автобусных маршрута. Об этом сообщает КИА.

– В текущем году начали работу маршруты 11, 18, 27 и 92, – рассказал начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.

Чиновник отметил, что эти решения прорабатывались с симферопольцами. Запуск новых маршрутов позволил улучшить доступность микрорайонов Украинка, Маршала Жукова и Белое. Руководитель управления добавил ,что у жителей крымской столицы появилась возможность добраться к новому Дворцу водных видов спорта.

Сухацкий также отметил, что в Симферополе могут возобновить работу маршрута № 63.

– Мы отработали вопрос транспортной доступности по улице Беспалова, где будут проводиться ремонтные работы, и улица будет перекрыта. Окончательное решение уже на стадии принятия, – сообщил чиновник.