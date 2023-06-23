Погода на 23 июня 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 29 градусов

Вода в Черном море прогрелась до плюс 23 градусов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
23 июня опасные метеорологические явления не ожидаются.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 27...29°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с. , тепло 26…28°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +22…+23°, северо-западный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +25…+26°, северо-восточный ветер 1-3 м/с. Ясно.
В Евпатории +25…+26°, юго-западный ветер 1-5 м/с. Ясно.
В Саках +26…+27°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Ясно.
В Керчи +23…+24°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Феодосии +24…+25°, северо-западный ветер 1-4 м/с. Ясно.
В Судаке +24…+25°, северо-западный ветер 1-3 м/с. Ясно.
В Черноморском +25…+26°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Джанкое +28…+29°, юго-западный ветер 1-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Армянске +27…+29°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Белогорске +24 …+26°, северо-восточный ветер 1-3 м/с. Ясно.
Вода в Черном море прогрелась до +20…+23°.
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