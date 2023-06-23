НовостиОбщество 22 июня 2023 22:42

Погода на 23 июня 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 29 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 23 июня 2023 года в Крыму и Севастополе