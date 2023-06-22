Исполняющим обязанности ректора КФУ стал Владимир Курьянов

Фото: пресс-служба КФУ имени В. И. Вернадского

Исполняющим обязанности ректора Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского стал Владимир Курьянов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

В 1982 году Курьянов окончил факультет естественных наук Симферопольского государственного университета имени М. В. Фрунзе. Позднее этот вуз переименовали в Таврический национальный университет, а с 2014 года он стал Крымским федеральным университетом. Получив высшее образование, Курьянов начал работать в вузе, где проходил обучение. Он руководил кафедрой органической химии и химическим факультетом.

Курьянов имеет ученое звание доцента и ученую степень доктора химических наук. В 2015 году ученый получил медаль «За доблестный труд».

– Последняя должность до назначения – проректор по академической и административной политике – первый проректор КФУ имени В. И. Вернадского, – говорится в сообщении.