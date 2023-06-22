В Симферополе 23 июня отключат свет на 70 улицах

Свет отключат на несколько часов. Фото: архив КП

В Симферополе 23 июня отключат свет на семи десятках улицах и нескольких переулках. В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что запланированы ремонтные работе, поэтому часть города останется без электроэнергии с 8.00 до 17.00.

Где в Симферополе не будет света 23 июня 2023:

улица Войкова (Караманова), 2-14 А , 3-5 ;

улица Севастопольская/улица Эстонская, 58/2;

улица Лихого, 1-7 ;

улица Севастопольская, 66, 31;

улица Парковая, 2; 1-7 ;

переулок Парковый, 2-4 , 1-3 ;

улица Тамбовская, 34-36 , 37-51 ;

улица Бульварная, 2-4/5 , 1/66-9 ;

улица Батурина, 2-14 , 1-11 ;

улица Поповкина, 3;

улица Севастопольская – улица Объездная (светофор);

улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;

улица Телефонный спуск, 21;

улица Связистов, 142-174 , 131-159 ;

улица Высотная/улица Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ;

переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;

улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;

улица Производственная, 6-56 ;

улица Тарабукина, 165-167 ;

проезд Второй Петровский, 1-3 ;

шоссе Евпаторийское, 41/5-83/1 ;

шоссе Евпаторийское/улица КИМ, 69/56, 71/89;

переулок Кимовский, 9-13 ;

переулок Персиковый, 3;

улица Ракетная, 6-8 , 1/83-11, 13;

улица Хромченко, 23/5;

улица Дружных, 2-14 , 1-13/16 ;

улица Механизаторов, 2-40 , 1-41 ;

улица Тенистая, 2-50 , 1-55 ;

тупик Тенистый, 2-8 , 1-9 ;

проспект Победы, 226- 328 ;

улица Отважных, 2-42 , 1-39 ;

улица Белая, 2-34 , 1-37 ;

улица Маршала Рыбалко, 3;

улица Гридасова, 14;

улица Дмитриева, 2/17, 5;

улица Тесленко, 14, 11/13-25 ; по ГП-6;

улица Ясная, 2, 1-37 ; по ГП-8;

улица Ясная/улица Тесленко, 23-25 ;

улица Уральская, 1, 9; улица Генуэзская, 4-28 , 9-13 ;

улица Генуэзская/улица Механизаторов, 2/15-18 ;

улица Киммерийская, 2/27, 20, 3-21 ;

улица Братьев Айвазовских, 6-48 , 17-41 ;

улица Апрельская, 4-38 , 1-41 ; Белое-1 по ГП-54;

улица Журавлиная, 3, 25, 39;

улица Белая, 38-42 , 29-41 ;

улица Сакская, 7-27 ;

улица Степная, 2-24 , 1-23 ;

улица Тихая, 2-12 , 1-13 ;

переулок Майский, 2-6 , 1-35 ;

улица Майская, 2-42 , 1-23 ;

заезд Майский, 2-6 , 1-9 ;

улица Киммерийская/улица Механизаторов, 1А/25А;

переулок Урожайный, 2-8 , 1-7 ;

улица Фестивальная, 2-30 , 1-21 ;

переулок Апрельский, 2-12 , 3-15 ;

переулок Фестивальный, 2-10 , 1-5 ;

улица Школьная, 2-40 , 1-51 ;

улица Ягодная, в р-не д. № 12;

улица Караимская, 6-28 , 11-17 ;

улица Крылова, 2-32 , 3-33 ;

улица Крылова, 21/22 /улица Караимская, 19, 22;

улица Турецкая, 30;

улица Севастопольская, 24;

улица Чехова, 16/17, 17-23 ;

улица Балаклавская, 89, 95;

улица М. Жукова, 17, 31А;

улица Киевская, 139А, 153А, 173;

улица Севастопольская, 260, 55А, 231-321 ;

улица 2-й Гвардейской Армии, 103;

переулок Аэрофлотский, 180;

улица Сабрие Эреджеповой, 1-21 ;

улица Алим Азамат, 2-40 , 1-41 ;

улица Достлук, 2-28 , 1-27 ;

улица Чкалова, 5;

улица Яшлык, 2-28 , 1-31 ;

улица Каверина, 2-60 , 1-41 ;

улица Изобильная, 2-30 ;

улица Чора Батыр, 2-38 , 1-41 ;

улица Эмель, 1-33 ;

улица Мерджан, 2-18/3 , 1-53.

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