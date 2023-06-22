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НовостиОбщество22 июня 2023 11:26

Аксенов и Гоцанюк начнут контрольные выезды в муниципалитеты с 1 июля

Будут приниматься кадровые решения
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба главы Крыма

Фото: пресс-служба главы Крыма

С 1 июля глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Совета министров республики Гоцанюк начнут контрольные выезды в муниципалитеты. Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале.

– С 1 июля вместе с Юрием Михайловичем Гоцанюком начинаем контрольные выезды в муниципалитеты, – отметил Аксенов.

По его словам, в ходе этих мероприятий будут приниматься кадровые решения. Аксенов отметил, что главам администраций нужно определить, какими силами будут достигнуты результаты по полученным поручениям и сколько на это уйдет времени.

Глава Крыма также поручил заместителям председателя Совета министров усилить контроль над деятельностью МУПов. Аксенов пояснил, что речь идет о справедливом распределении денег на оплату труда сотрудников. По его словам, от этого зависит количество дворников и эффективность уборки.

– Кроме того, необходимо завершить работу по внесению сведений в реестр о правообладателях земельных участков и объектов недвижимости во всех муниципалитетах республики, – отметил Аксенов.

Глава Крыма пояснил, что это влияет на наполнение местных бюджетов.