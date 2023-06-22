Срок как за кражу: женщине, зарезавшей мужа в Симферополе, дали пять лет колонии

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В Симферополе местную жительницу признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть ее мужа. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Трагедия произошла летом 2022 года. Супруги выпивали, и между ними возник конфликт.

– Женщина нанесла ножевое ранение мужу в область грудной клетки, которое стало смертельным, – рассказали в прокуратуре.

Дело рассматривали присяжные. На основании их вердикта суд приговорил жительницу Симферополя к пяти годам лишения свободы. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима.

Согласно законодательству, максимальное наказание за такое преступление – 15 лет лишения свободы. Пятилетний срок предусмотрен за кражи, в частности, из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, а также с причинением значительного ущерба.