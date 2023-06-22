В Севастополе опровергли гибель ребенка после купания в Инкерманском котловане

В реанимационных отделениях Севастополя нет детей с менингококковой инфекцией Фото: Александр БОЙКО

Власти Севастополя опровергли сообщения о возможной гибели ребенка после купания в Инкермане. Как сообщили в пресс-службе правительства города-героя, распространяемая в соцсетях информация не соответствует действительности.

Напомним, ранее в некоторых севастопольских пабликах действительно появились сообщения, что после купания в Инкерманском котловане несовершеннолетнему стало плохо. Ребенка якобы отвезли медики «скорой», но в реанимации тот скончался. Кроме того, речь шла еще о двух детях, которые находятся в тяжелом состоянии.

Как отметили в пресс-службе правительства Севастополя, на территории города действительно зафиксирован случай летального исхода менингококковой инфекции у ребенка. По информации территориального отделения Роспотребнадзора, по этому случаю проводилась проверка - обследовали родителей и выясняли причины возникновения заболевания.

- Организованы и проведены обследования лиц, контактировавших с больным. Среди обследованных контактных лиц носители менингококковой инфекции не выявлены, - подчеркнули в пресс-службе правительства.

Отмечается, что заразиться менингококковой инфекцией после купания ребенок бы не мог - болезнь не передается водным путем. А заболеть можно воздушно-капельным путем, лишь тесно общаясь с тем, кто уже более.

Что касается сообщений о якобы еще двух заболевших - это, как подчеркнули в правительстве Севастополя, тоже неправда. В отделениях реанимаций города-героя нет ни детей, ни взрослых с таким диагнозом.