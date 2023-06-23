Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В четверг, 22 июня, в Крыму нашли восемь боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Больше всего боеприпасов нашли в Ленинском районе. Так, на открытой территории неподалеку от села Фронтовое обнаружили четыре артиллерийских снаряда калибром 75 миллиметров, а в Багерово – гранату РГД-33. В селе Владиславовка Кировского района нашли две осколочные авиабомбы АО-2,5, а в Белогорске – гранату Ф-1. Все эти предметы уничтожили на специальном полигоне.

– Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – говорится в сообщении.

Всего к операции привлекли 12 человек личного состава и четыре единицы техники.