Соцсети взволновало видео ДТП троллейбуса и мусоровоза в Ялте

Троллейбус и грузовик стояли в Массандре. Фото: кадр видео AMS Yalta/ Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

Крымский паблик разместил в соцсети видео, на котором троллейбус, с разбитым в хлам «носом», беспомощно стоит сзади ярко-оранжевого грузовика.

- Троллейбус столкнулся с мусоровозом в Массандре, - такой пост сопровождает короткий восьмисекундный ролик, снятый очевидцем.

Пользователи соцсети живо отреагировали на видео.

- ДТП с участием данного троллейбуса произошло полтора месяца назад. А на видео тягач предприятия «Крымтроллейбус» буксирует его на ремонт и ничего более, - безапелляционно заявил некий эксперт.

- Обыкновенный мусоровоз, а не какой-то там тягач. Сама авария произошла на днях, мне кум рассказывал, - заявил другой знаток.

- Ужас! Надеюсь, что обошлось без пострадавших, - поделились эмоциями особо впечатлительные.

Официальное информации по этому поводу пока нет. Но нужно отметить, что на видео за рулем троллейбуса сидит живой и невредимый водитель.

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