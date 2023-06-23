В ОП Крыма предложили вернуть в школьную программу литературу о войне

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Член Общественной палаты РК Татьяна Иванченко предложила вернуть в школьную программу литературу о Великой Отечественной войне. Об этом пишет КИА.

– Нужно вернуть в школьную программу по литературе такие шедевры, как «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого и «Сын полка» Валентина Катаева, – отметила Иванченко.

По мнению общественницы, вопросы по этим произведениям обязательно должны быть на экзаменах. Член ОП также считает, детей нужно водить в кинотеатры на фильмы о войне. Иванченко пояснила, что речь идет о картинах, снятых сразу после этих событий. Она подчеркнула, что там снимались актеры, прошедшие войну.