В ДТП с «восьмеркой» и питбайком в Крыму пострадали двое подростков

Фото: пресс-служба МВД по РК

В четверг, 22 июня, в Симферопольском районе ВАЗ-2108 столкнулся с питбайком Kayo, в результате чего пострадали двое подростков. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в 21.08 в селе Маленькое. 17-летний молодой человек ехал за рулем «восьмерки» по улице Школьной в сторону Студенческой. Около дома №27 легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в питбайк. За рулем этого транспортного средства был юноша 2006 года рождения.

– В результате аварии 17-летний водитель и 16-летняя пассажирка питбайка получили травмы и доставлены в медицинское учреждение, – говорится в сообщении.

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии. В пресс-службе крымской прокуратуры уточнили, что оба пострадавших получили ушибы. В надзорном ведомстве добавили, что дадут оценку исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также в сфере безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних.