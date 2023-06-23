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НовостиОбщество23 июня 2023 8:24

Обама выступил с неожиданным заявлением о русскоговорящих жителях Крыма

Обама: многие русскоговорящие крымчане были за воссоединение с Россией
Алексей ЕЛАГИН
Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Многие русскоговорящие жители Крыма были за воссоединение полуострова с Россией в 2014 году. Об этом заявил экс-президент США Барак Обама.

– В Крыму было много русскоговорящих и было понимание идей, которые представляла Россия, – отметил бывший американский лидер в интервью CNN.

Обама заявил, что сторонники России были и в Верховной Раде Украины. Экс-президент США добавил, что ему и тогдашнему немецкому канцлеру Ангеле Меркель пришлось привлекать большое число европейцев, которые «сопротивлялись и кричали», чтобы были введены антироссийские санкции.

Крым и Севастополь стали российскими регионами по итогам референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Присоединение к РФ поддержали почти 97% проголосовавших. Явка превысила 84%. 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России.