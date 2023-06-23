Развожаев предупредил о тренировочных стрельбах военных 23 июня

Фото: Анастасия ЖУКОВА

В пятницу, 23 июня, в Севастополе пройдут тренировочные стрельбы военных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, стрельбы пройдут на Северной стороне в районе кинотеатра «Моряк» в одной из воинских частей. Они стартовали в полдень и завершатся в час дня.

– В городе все спокойно, – заверил губернатор.

Напомним, 22 июня в Севастополе Черноморский флот России проводил тренировку. Это мероприятие проходило на Северном молу. Речь шла об очередной тренировке расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения.