В Кремле прокомментировали заявление Обамы о крымчанах

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Заявление экс-президента США Барака Обамы о жителях Крыма содержит рациональные зерна. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Обама заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма были за воссоединение полуострова с РФ в 2014 году. Экс-президент США отметил, что в регионе было понимание идей, которые представляла Москва. Бывший американский лидер добавил, что сторонники России были и в Верховной Раде Украины. У Пескова спросили, как в Кремле оценивают это заявление.

– Мы видим, что время от времени такие рациональные какие-то суждения все-таки пробиваются, – цитирует пресс-секретаря российского президента агентство РИА Новости.

Песков добавил, что в этом заявлении имеются «рациональные зерна». Представитель Кремля отметил, что на Украине были политики, выступавшие против русофобии и поддерживавшие идею развития добрых отношений с Россией. Пресс-секретарь также подчеркнул, что воссоединения с Россией хотели не просто многие крымчане, а практически все жители полуострова.

Крым и Севастополь стали российскими регионами по итогам референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Присоединение к РФ поддержали почти 97% проголосовавших. Явка превысила 84%. 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России.