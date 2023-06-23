В Крыму компания украла 470 тысяч рублей при ремонте уличного освещения

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В Ленинском районе Крыма компания украла 470 тысяч рублей при ремонте уличного освещения. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

ООО заключило договоры с администрацией Мысовского сельского поселения. Компания ремонтировала уличное освещение. Предприятие незаконно включило в акты выполненных работ расходы на компенсацию НДС. При этом, как подчеркнули в прокуратуре, компания использует упрощенную систему налогообложения.

– Таким образом, исполнителем работ незаконно получены денежные средства из бюджета 470 тысяч рублей, – сообщили в надзорном ведомстве.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Согласно законодательству, за такое преступление грозит до шести лет лишения свободы.