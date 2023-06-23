Министр транспорта рассказал, как быстро пройти досмотр на Крымском мосту

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко рассказал, как быстро пройти досмотр на Крымском мосту. Об этом пишет «Крымская газета».

Руководитель республиканского Минтранса отметил, что в дневное время пробка иногда может достигать двух километров. Лукашенко отметил, что в таких случаях время ожидания досмотра может составить до двух часов. Как пояснил министр, чаще всего пробки появляются из-за большого количества автобусов.

– Пока практика показывает, что быстрее всего досмотр можно пройти ранним утром, поздним вечером и в ночное время, – отметил Лукашенко.

Все машины на Крымском мосту проходят обязательную проверку. Там досматривают сумки и чемоданы пассажиров автобусов. При этом к началу курортного сезона открыли дополнительные пункты досмотра и увеличен штат сотрудников. В настоящее время досмотр длится в среднем от 6 до 15 минут.

– Автобусы проезжают в приоритетном порядке, – подчеркнул глава Минтранса.