На стройке в Крыму пятеро нелегальных мигрантов пытались убежать от полиции

Фото: пресс-служба МВД по РК

На стройплощадке в Саках пятеро нелегальных мигрантов пытались убежать от полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Правоохранители провели рейд по стройкам в рамках операции «Нелегал».

– На одной из площадок строящихся объектов несколько работников пытались сбежать при виде сотрудников полиции, однако были оперативно задержаны, – отметили в МВД.

Оказалось, что пятеро иностранцев, работающих строителями, уклоняются от иммиграционного контроля. У мужчин не было патентов на трудовую деятельность, и они нарушили 30-суточный срок для оформления документов после пересечения российской границы. Более того, двое мигрантов находились в нашей стране незаконно. В МВД пояснили, что у нарушителей не было документов на право пребывания.

Полицейские завели ряд административных дел и передали все материалы в суд.

– Вынесены решения о наложении административных штрафов и выдворении правонарушителей за пределы России, – говорится в сообщении.