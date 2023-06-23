В Симферополе с гендиректора и бухгалтера взыскали 7 млн рублей за неуплату налогов

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В Симферополе генеральный директор и главный бухгалтер одного из предприятий возместили причиненный уклонением от уплаты налогов ущерб в размере 7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

В течение двух лет компания занижала НДС, который должна была платить. Делалось это за счет завышения налоговых вычетов. Для этого в налоговые декларации вносили недостоверную информацию. Сумма ущерба составила 7 млн рублей. Прокурор подал иск в суд с требованием взыскать эти деньги с гендиректора и бухгалтера.

– Ответчики возместили ущерб в полном объеме, – отметили в надзорном ведомстве.