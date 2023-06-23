В Керчи простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим

Фото: пресс-служба администрации Керчи

В пятницу, 23 июня, в Керчи простились с добровольцем Сергеем Василенко, погибшим в ходе проведения специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Святослав Брусаков.

Василенко родился в 1978 году. После девятого класса он ушел учиться на электрогазосварщика и стал хорошим специалистом. Брусаков назвал Василенко трудолюбивым и самоотверженным человеком, прекрасным организатором, а также заботливым семьянином.

– О венном училище он мечтал с самого детства. На спецоперацию ушел 26 апреля 2023 года, ушел добровольцем, вспоминая свою бабушку, которая во время Великой Отечественной войны была разведчицей, – написал градоначальник.

Василенко погиб 13 июня, выполняя боевую задачу в Запорожской области.

– Он ушел героем, таким и останется в наших сердцах навсегда. Светлая память, – заключил Брусаков.