Мошенники и ваш бизнес: как не потерять все

Фото: life-pay.ru

В первую очередь решение заменяет собой дорогостоящее оборудование. Содержать кассовые устройства затратно - их нужно купить (само оборудование + фискальный накопитель), ремонтировать в случае полосок, следить за состоянием ПО на терминалах. При эксплуатации облачного сервиса расходы по обслуживанию берет на себя провайдер и/или арендодатель ЦОД.

Самый главный плюс: облачная касса заменяет собой сразу несколько кассовых устройств. Только сравните расходы на кассы для 5 курьеров: покупка 5 смарт-терминалов для доставки, каждый стоимостью 40 000 рублей, или покупка облачной кассы, стоимость которой складывается из покупки цифрового фискального накопителя (примерно 25 000 руб) и годовой подписки (11 000 рублей - средняя цена по рынку). На лицо экономия средств в 4 раза как минимум.

Также стоит учитывать затраты на чековую ленту. При использовании облачной кассы их можно вычеркнуть, так как сервер работает с электронными чеками. Они высылаются покупателям по SMS и email.

Сама модель подписки на решение облачной фискализации выглядит более надежной и стабильной. Вам просто нужно каждый месяц выплачивать определенную сумму провайдеру, а не корректировать бухгалтерские расходы на покупку/продажу/списание единичного кассового устройства.

А что насчет экономии времени? Обычно при закупке кассового оборудования расходуется время на логистику устройств, их настройку. Также на самом старте розничного бизнеса нужно выделить время на создание ЭЦП, заключение договора с ОФД и регистрацию устройств в ФНС.

Фото: life-pay.ru

Во-первых, подключение облачной кассы происходит дистанционно и быстро, так как операции настроек происходят в цифровом пространстве.

Во-вторых, некоторые сервисы (например, LIFE PAY) предлагают собственные услуги по подключению касс. В перечень входит оформление ЭЦП, коммуникация и оформление визы ОФД и ФНС. Сам собственник бизнеса лишь контролирует процесс со стороны.

Для подключения облачной кассы можно обратиться в LIFE PAY. Вас проконсультируют, дадут рекомендации, помогут настроить личный кабинет и подключат ваши системы к онлайн фискализации. Если вы только запускаете бизнес — вам настроят использование онлайн-касс.

Кому по 45-ФЗ можно использовать облачную фискализацию

Облачная фискализация отлично подходит для бизнеса, который использует онлайн-торговлю или доставку. В этих случаях это самый удобный вариант фискализации покупок.

В частности, облачная фискализация must have для следующих отраслей:

- Кафе, рестораны и кофейни со своей службой доставки.

- Торговля на выезде (палатки, трейлеры и так далее).

- Интернет-магазины товаров с доставкой.

- Транспортные и логистические службы.

- Вендинговые автоматы.

- Разъездные услуги ( ремонт, массаж и так далее).

LIFE PAY разработал решение, работающее по принципу облачных технологий, для розничных точек торговли - омни-кассу. Суть следующая: один фискальный накопитель, единый для всех терминалов по приему платежей, устанавливается в стенах торговой точки. Он, как и обыкновенная облачная касса, собирает платежи со всех каналов, обрабатывает и отправляет данные в налоговую. При использовании омни-кассы не надо тратиться на кассу для каждого сотрудника и можно экономить на затратах. При этом вы соблюдаете 54-ФЗ — ведь омни-касса находится в стенах вашего заведения.

Еще больше полезной информации по сокращению издержек на содержание доставки читайте в эксклюзивном чек-листе.

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