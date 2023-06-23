39-летний мужчина погиб в ДТП с участием двух иномарок в Керчи

ДТП произошло по шоссе Героев Сталинграда. Фото: пресс-служба МВД по РК

Смертельное ДТП по шоссе героев Сталинграда в Керчи. На регулируемом перекрестке столкнулись автомобили Hyundai, под управлением 56-летнего мужчины, и Renault Duster, за рулем которого находился 19-летний водитель.

- В результате ДТП пассажир автомобиля Renault Duster – мужчина 1984 года рождения погиб, а водитель с травмами доставлен в лечебное учреждение, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранители проводят проверку по факту ДТП и высняют все обстоятельства произошедшего.

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