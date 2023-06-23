В Красногвардейском районе сотрудники ГАИ устроили погоню за пьяным водителем

От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. Фото: скриншот из видео МВД по РК

В Красногвардейском районе сотрудникам ГАИ пришлось гнаться за пьяным водителем. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, о том, что нетрезвый мужчина рассекает на авто в центре поселка, сообщили местные жители.

- Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно прибыли на место, где обнаружили автомобиль – «Volkswagen Polo» белого цвета. Законное требование об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться, - сообщили в МВД.

Задержать водителя удалось во время погони. Мужчину за рулем иномарки остановили в оживленном дворе многоквартирных домов. Госавтоинспекторы отметили ощутимый запах алкоголя и невнятную речь водителя, однако от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.

Уточнив по базе данных, сотрудники ГАИ выяснили, что 26-летний житель Севастополя, который был за рулем автомобиля, неоднократно привлекался к ответственности за подобные правонарушения. Причем в последний раз в мае этого года.

МВД проводит проверку по данному факту, по результатам которой «будет принято решение в соответствии с законодательством».

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