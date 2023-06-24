Погода на 24 июня 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 30 градусов

Черное море прогрелось до плюс 23 градусов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
24 июня на Крымском полуострове штормовое предупреждение, также в восточных районах ожидается высокая пожарная опасность.
В Симферополе малооблачно. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 28...30°.
В Севастополе малооблачно. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло 27…29°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +23…+24°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Малооблачно.
В Алуште +25…+27°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Ясно.
В Евпатории +25…+26°, юго-западный ветер 1-5 м/с. Ясно.
В Саках +26…+27°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Ясно.
В Керчи +26…+28°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Феодосии +24…+26°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Ясно.
В Судаке +24…+26°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Ясно.
В Черноморском +25…+26°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Джанкое +29…+30°, юго-западный ветер 1-4 м/с. Ясно.
В Армянске +27…+28°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Ясно.
В Белогорске +26 …+28°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Малооблачно.
Вода в Черном море прогрелась до +22…+23°.
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