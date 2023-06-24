Пользователей соцсети умилил веселый троллейбус из Севастополя

Троллейбус выглядит очень празднично и нарядно. Фото: кадр виде: Андрей Иванов/Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

Гостям и жителям Севастополя подарил отличное настроение празднично украшенный троллейбус. «Рогатый» колесит по улицам города-героя радуя мир яркими воздушными шарами и цветами.

- Веселый троллейбус в Севастополе! - так называется видео, которое очевидцы разместили в популярном крымском паблике.

Действительно позитивный и нарядный транспорт вызвал умиление у пользователей соцсети.

- Мимишный! Вот бы на таком прокатиться, - выдохнули одни.

- Это же для выпускников троллейбус, - заявили знатоки.

- Нет, просто у водителя день рождения, а ему приходиться работать, вот и празднует прямо в салоне тралике, - заявили другие.

- Гаишники нетрезвых выпускников собирают по городу, чтобы по домам развести, - поделились мнением пессимисты.

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