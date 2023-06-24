Неоплаченных штрафов на 500 тысяч рублей: в Севастополе арестовали две иномарки

В Севастополе выявляют злостных неплательщиков штрафов. Фото: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
В Севастополе сотрудники ДПС остановили два легковых автомобиля марки КIA и Ford, владельцы, которых частенько нарушают ПДД, но платить штрафы не желают.
- Выяснилось, что в отношении владельцев иномарок возбуждены более 300 исполнительных производств на общую сумму около 500 тысяч рублей, в том числе за нарушения правил дорожного движения, - сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.
Тут же на место задержания прибыли судебные приставы, которые наложили арест на оба автомобиля.
В ведомстве отметили, что серьезно занимаются поисками злостных неплательщиков штрафов, используя спецпрограмму «Паутина», поэтому лучше вовремя оплачивать штрафы, а лучше всего вовсе не нарушать ПДД.
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