Школьницы из Евпатории помогли найти потерявшегося 5-летнего ребенка

Злата Мостовая, Анастасия Беликова, Милена Архипенко и Злата Горобец из Евпатории помогли вернуть ребенка родным. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK
В Евпатории школьницы помогли вернуть ребенка матери.
- Злата Мостовая, Анастасия Беликова, Милена Архипенко и Злата Горобец из Евпатории не прошли мимо плачущей пятилетней девочки, которую искали родители, - рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым.
Когда юные крымчанки выяснили, что малышка потерялась, то не растерялись, а позвонили своим родителям, те в свою очередь связались с отрядом «ЛизаАлерт» Крым.
Дальше заработала цепочка «региональный представитель отряда - старший инфорг - сотрудники ПДН».
- В итоге счастливый финал истории - ребенок дома, в кругу родных и близких. Так один звонок неравнодушных девочек спас целую семью от беды, - отметили в поисковом отряде. - Искренне благодарим юных героинь и ставим их подвиг в пример представителям старшего поколения! Всем детям желаем благополучия, отлично проведенных каникул, здоровья и счастливых улыбок!
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