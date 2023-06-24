Школьницы из Евпатории помогли найти потерявшегося 5-летнего ребенка

Злата Мостовая, Анастасия Беликова, Милена Архипенко и Злата Горобец из Евпатории помогли вернуть ребенка родным. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

В Евпатории школьницы помогли вернуть ребенка матери.

- Злата Мостовая, Анастасия Беликова, Милена Архипенко и Злата Горобец из Евпатории не прошли мимо плачущей пятилетней девочки, которую искали родители, - рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Когда юные крымчанки выяснили, что малышка потерялась, то не растерялись, а позвонили своим родителям, те в свою очередь связались с отрядом «ЛизаАлерт» Крым.

Дальше заработала цепочка «региональный представитель отряда - старший инфорг - сотрудники ПДН».

- В итоге счастливый финал истории - ребенок дома, в кругу родных и близких. Так один звонок неравнодушных девочек спас целую семью от беды, - отметили в поисковом отряде. - Искренне благодарим юных героинь и ставим их подвиг в пример представителям старшего поколения! Всем детям желаем благополучия, отлично проведенных каникул, здоровья и счастливых улыбок!

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