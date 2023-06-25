НовостиОбщество 24 июня 2023 22:04

Погода на 25 июня 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 31 градуса

КП-Крым узнала, какой будет погода на 25 июня 2023 года в Крыму и Севастополе