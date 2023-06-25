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НовостиОбщество24 июня 2023 22:04

Погода на 25 июня 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 31 градуса

КП-Крым узнала, какой будет погода на 25 июня 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Евпатории тепло до плюс 26 градусов.

В Евпатории тепло до плюс 26 градусов.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

25 июня на Крымском полуострове штормовое предупреждение, в восточных районах ожидается высокая пожарная опасность.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 29...31°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло 28…30°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +23…+25°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Ясно.

В Алуште +25…+27°, юго-западный ветер 1-2 м/с. Ясно.

В Евпатории +25…+26°, юго-западный ветер 1-5 м/с. Ясно.

В Саках +26…+28°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Керчи +26…+28°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Феодосии +25…+26°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Судаке +24…+26°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Ясно.

В Черноморском +25…+26°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Джанкое +29…+30°, юго-западный ветер 1-4 м/с. Ясно.

В Армянске +27…+28°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Белогорске +26 …+29°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +23…+24°.

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