На набережной Судака сгорело кафе. Фото: ГУ МЧС по РК

На набережной Судака сгорело кафе площадью 400 квадратных метров. Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 21:55 в субботу 24 июня, сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым.

- В ликвидации пожара было задействованы от РСЧС 15 единиц техники и 69 человек, из них от МЧС России: 5 единиц спецтехники и 31 человек личного состава, - сообщили в МЧС.

Локализовать пожар удалось в 23:22, а полностью ликвидировать в 1:17.

По данным спасателей, погибших и пострадавших нет. Причину возгорания установят эксперты.