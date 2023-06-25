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НовостиОбщество25 июня 2023 8:33

Мария Захарова ответила на слова главы МИД Чехии о его каникулах в Крыму

Номер для Липавского забронирован, отметила Захарова
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Фото: Иван Макеев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Чехии Липавского про его «летние каникулы в Крыму». Захарова сообщила, что главу МИД Чехии в Крыму ждут и номер для него забронирован.

- Верю, что Ян - человек слова. Номер забронирован. Ждём, - написала Захарова у себя в Telegram.

Накануне министр иностранных Чехии Ян Липавский написал у в Twitter: «Я вижу, что приближаются мои летние каникулы в Крыму».

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