Пункты пропуска на границе Крыма и Херсонской области работают штатно Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Пропускные пункты на границе Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

- Сегодня утром в организованной колонне по новому сухопутному пути отправилось более 80 большегрузных машин, - отметил глава Минтранса.

По данным ведомства, для обеспечения комфортных условий прохождения досмотра и во избежание очередей, грузовые машины и фургоны направляются через пропускной пункт Перекоп, легковые автомобили и рейсовые автобусы – через Армянск.

Кроме того, отмечается, что движение по Крымскому мосту и керченской паромной переправе также осуществляется в штатном режиме.

Напомним, после обстрела ВСУ Чонгарского моста на границе Крыма с Херсонской областью власти двух регионов организовали пути объезда.

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