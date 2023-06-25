Каждый третий крымчанин конфликтует в офисе из-за кондиционера

Кондиционеры могут стать причинами разногласий в офисах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Каждый третий офисный сотрудник в Крыму конфликтует из-за кондиционеров. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob. По данным исследования, перепалки из-за кондиционеров — не редкость в рабочих коллективах на полустрове.

- О подобных инцидентах этим летом рассказал каждый третий опрошенный (34%). Напротив, 45% работников сообщили, что в их команде ссор на эту тему не бывает. У 21% нет климатической техники в рабочем помещении, - отмечают в компании.

Острее всего дискомфорт в коллективе чувствуют работники от 35 до 44 лет. Сред них о разногласиях из-за использования кондиционеров заявили 38% опрошенных, тогда как среди сотрудников до 34 лет — только 29%. Мужчины сообщают о таких ситуациях чаще женщин (36% против 31% соответственно).

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