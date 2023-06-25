В Севастополь на отдых отправились первые 75 детей из Запорожской области. Фото: правительство Севастополя/скриншот из видео

75 школьников из Запорожской области отправились на отдых в Севастополь. Об этом сообщает официальный портал правительства города-героя.

- 75 ребят сегодня ожидают в оздоровительном лагере «Ласпи». Смена традиционно продлится 21 день, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Отмечается, что всего «Ласпи» примет более 250 детей из Мелитопольского района Запорожской области.

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