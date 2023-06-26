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В настоящее время на рынках Симферополя имеется более 1400 свободных торговых мест. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

– На городских рынках на сегодняшний день есть более 1400 свободных торговых мест, – говорится в сообщении.

В администрации отметили, что желающие могут воспользоваться этими местами, чтобы продать излишки продукции. Для этого нужно обратиться в администрацию рынка.

– Наибольшее количество мест на рынках Центральный, Привокзальный и Привоз, – сообщили в симферопольской администрации.