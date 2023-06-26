Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание ялтинцев, сотрудничавших с СБУ

Фото: пресс-служба главы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за задержание двух жителей Ялты, сотрудничавших с СБУ. Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале.

– В Ялте задержаны лица, сотрудничавшие с украинскими спецслужбами, – отметил Аксенов.

Глава Крыма поблагодарил сотрудников ФСБ за эффективную работу.

– Все пособники врага должны знать, что уйти от заслуженного наказания не удастся никому, – заключил он.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали двух жителей Ялты 1980 и 1983 годов рождения, подозреваемых в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Крымчане передавали сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке в регионе. Подозреваемые также собирались снимать фото и видео с российскими военными объектами и отправлять их СБУ. Кроме того, фигуранты были готовы совершать теракты в отношении этих объектов в Крыму. Обоих подозреваемых заключили под стражу.