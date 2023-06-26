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НовостиПроисшествия26 июня 2023 11:19

Бастрыкин поручил проверить опасные отели в Севастополе

Они находятся в Ласпи
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба Следственного комитета России

Фото: пресс-служба Следственного комитета России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить обращение об опасности эксплуатации построенных вблизи Севастополя модульных отелей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СК, в районе Ласпи построили модульные отели – глэмпинги. Для их возведения использовался свайный фундамент. Однако в связи с особенностями грунта такое техническое решение создает угрозу безопасности. Бастрыкин поручил провести проверку и представить доклад.