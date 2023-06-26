Капремонт улицы Караимской в Симферополе завершился на 70%

Фото: КИА

Капитальный ремонт улиц Кавказской, Караимской и Пролетарской в Симферополе завершился на 70%. Об этом сообщает КИА.

На трех улицах выполнили переустройство сетей водоснабжения и водоотведения, обустройство ливневой канализации, переустройство светофоров, сетей связи, электроснабжения, элементов городского освещения, а также многие другие работы. Руководитель проекта ООО «Велен» Денис Балаба отметил, что сейчас готовность объектов составляет около 70%. В настоящее время там трудятся 125 рабочих и 47 единиц техники.

– По итогам работ здесь будет уложен новый асфальт, новая тротуарная плитка, выполнено полностью благоустройство, – сообщил Балаба.

Руководитель проекта заверил, что на коммуникациях больше не будет никаких утечек, ЧП и прорывов. Укладывать асфальт планируют с середины до конца августа. Благоустройство прилегающей территории начнется после запуска движения транспорта. Рабочие приведут в порядок тротуары и газоны. Все работы планируют завершить до конца 2023 года.

Ранее председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что движение транспорта по улицам Караимской, Кавказской и Пролетарской в Симферополе планируют запустить к 1 сентября.