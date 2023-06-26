Студент КФУ разработал систему помощи для абитуриентов из новых регионов

Фото: КФУ им. В.И. Вернадского/Telegram

Студент Крымского федерального университета Всеволод Тубальцев разработал систему помощи и интеграции для абитуриентов из новых российских регионов. Об этом пишет «Крымская газета».

Тубальцев победил в грантовом конкурсе от ФАДМ «Росмолодежь». Они выиграл грант на реализацию проекта интеграционной школы «Единое студенчество». Это позволит помочь студентам, поступившим в крымские вузы, как можно быстрее интегрироваться в правовую и социальную сферу российского общества. Они узнают о правах, гарантированных государством, и познакомятся с возможностями, открытыми перед ними. Реализация проекта позволит студентам больше узнать о Крыме. Для них проведут лекции, мастер-классы и экскурсии.

– Для нас важно, чтобы все эти ребята как можно скорее стали частью нашего единого студенчества и, на мой взгляд, Крым в этом плане является лучшим местом для реализации подобных проектов, – отметил Тубальцев.

Студент учится на втором курсе аспирантуры Юридического факультета КФУ. Молодой человек несколько лет занимается социальным проектированием и общественной деятельностью.