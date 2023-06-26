На Балаклавской в Симферополе построят детский сад за 353 млн рублей

Фото: пресс-служба Минстроя Крыма

На улице Балаклавской в Симферополе строят детский сад, на эти цели выделили 353 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Минстроя.

Дошкольное учреждение рассчитано на 260 мест.

– Готовность объекта составляет 22%, – сообщили в министерстве.

Сейчас рабочие занимаются армированием подпорных стен, гидроизоляцией и утеплением стен подвала. На объекте производится устройство кладки кирпичных стен подвала, первого и второго этажей. Кроме того, выполняется монтаж внутренних сетей водопровода, канализации и отопления.

– Стоимость строительства составляет 353 млн рублей, – говорится в сообщении.