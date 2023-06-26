Дополнительный поезд из Симферополя в Москву запустят со 2 июля

Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

С воскресенья, 2 июня, из Симферополя в Москву запустят дополнительный поезд. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Продажи билетов на дополнительный поезд «Таврия» открыли в понедельник, 26 июня. Цены будут фиксированными. Поездка на верхнем месте в купе обойдется в 8117,7 рубля, а на нижнем – 8 995,4. Билет в плацкарт будет стоить 5 041,2 рубля.

Поезд Москва – Симферополь будет отправляться с Киевского вокзала с 5 июля через день, а с 19 июля и до 3 сентября 2023 года – ежедневно. Состав будет отправляться из российской столицы в 6.55, а прибывает – в 6.25. Он проследует через Калугу, Тулу, Елец, Липецк, Воронеж и Ростов-на-Дону.

Из Симферополя поезд начнет курсировать со 2 июля через день, с 16 июля – до 31 августа – ежедневно. Состав будет отправляться из Симферополя в 16.00, а прибывать в Москву – в 13.59.

– В состав поезда войдут купейные и плацкартные одноэтажные вагоны, – говорится в сообщении.