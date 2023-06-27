Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

Идея евроинтеграции оказалась деструктивной для Украины и привела ее к разрушению. Об этом заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

– Лживая идея евроинтеграции вредна и абсолютно деструктивна для Украины. За 30 лет ей это ничего не дало, кроме войны и разрушений, - сказал руководитель республиканского парламента РИА Новости.

Константинов отметил, что недопонимание того, как устроена страна, привело к тяжелым геополитическим ошибкам. По его словам, они «исправляются большой кровью».

Ранее глава МИД Евросоюза Жозеп Боррель заявил о необходимости еще больше увеличивать поддержку Украины. Он добавил, что ЕС будет удваивать поставки оружия, тренировать бойцов Вооруженных сил Украины.

Еще в начале месяца Жозеп Боррель назвал ключом к завершению украинского конфликта прекращение поставок оружия со стороны стран коллективного Запада. Кроме того, не так давно глава дипломатии ЕС пожаловался на нехватку ресурсов для изготовления боеприпасов.