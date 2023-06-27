Стоимость проживания в отелях Крыма снизилась до минимума с 2019 года

Фото: Ирина ГЕРЦ

Средняя стоимость проживания в отелях Крыма за сутки в мае и июне опустилась до минимального уровня с 2019 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на платформу для гостиничного бизнеса TravelLine.

В мае сутки проживания в отелях составила 6466 рублей. За год цена снизилась на 20,5%. В начале июня суточное проживание в гостиничном номере стоило 7675 рублей. Это на 16% дешевле, чем годом ранее.

Последние три года номер в мае стоил около 8 тысяч рублей, а в первой половине июня – около 9 тысяч рублей. Ниже, чем сейчас, средние цены за проживание были только в допандемийном 2019 году. Тогда номер в отеле в мае стоил 6285 рублей, а в июне – 7105.

При этом на черноморских курортах Кубани за год цены выросли на 10% и составили 8499 рублей. Это в 1,8 раза больше, чем в 2019 году. Тогда номер стоил 4630 рублей.