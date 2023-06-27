В Крыму водитель вез в машине гранаты РГД-5

Фото: кадр видео пресс-службы МВД по РК

В Советском районе 27-летнего местного жителя подозревают в незаконной перевозке гранат РГД-5. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Инцидент произошел в селе Раздольное. Неподалеку от АЗС полицейские остановили Toyota Camry. При виде правоохранителей водитель через окно пассажирской двери выбросил на обочину пакет с неизвестными предметами. Оперативники обнаружили составные части взрывоопасного предмета.

– Согласно компетентному мнению специалистов, изъятые предметы являются гранатами РГД-5, а также запалами к ним, – отметили в МВД.

Водитель признался, что эти предметы принадлежат ему. Правоохранители выясняют, откуда подозреваемый взял гранаты. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы. Подозреваемого заключили под стражу на два месяца.